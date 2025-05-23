News

Deutsche Telekom erwirbt alle TV-Rechte für Fußball-WM 2026

Die Deutsche Telekom hat die Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2026 erworben. Darüber hinaus hat sich die Telekom auch die Medienrechte für die FIFA Frauen-WM 2027 sowie der beiden FIFA-U20 WMs 2025 und 2027 der Junioren gesichert. Das TV-Paket umfasst die Übertragungsrechte an insgesamt 272 Spielen für den deutschen TV-Markt.

Die Telekom wird alle Spiele auf ihrer Streaming-Plattform MagentaTV übertragen. Davon dürften auch wieder viele Spiele in Ultra HD gezeigt werden. Die Sendungen werden von Johannes B. Kerner als Gastgeber moderiert. Wolff Fuss soll unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren.

Ob die Telekom Sublizenzen an andere TV-Sender wie z.B. ARD & ZDF ähnlich wie bei der letzten Fußball-EM verkaufen wird, ist noch offen. Da die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, werden viele Spiele voraussichtlich erst zur Abendzeit in Europa zu sehen sein.

