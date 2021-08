News

JBL erweitert Classic-Serie mit Lautsprechern & HiFi-System

Bildquelle: JBL

Zu den JBL L100 Classic und L82 Classic gesellen sich nun die kompakten Regallautsprecher L52 Classic, die ebenfalls im Retro-Look in schickem Walnussfurniergehäuse und mit Quadrex-Schaumgitter in Erscheinung treten.

Der 2-Wege-Lautsprecher mit Titan-Hochtöner und Weißmembran-Tieftöner soll ab Q4 2021 zur UVP von 1.000 Euro (Paar) in den Farben Schwarz, Blau und Orange erhältlich sein.

Bildquelle: JBL

Ebenfalls neu im Programm ist das L75ms-Musiksystem als moderne Neuinterpretation eines klassischen HiFi-Systems. Es lehnt sich optisch an die JBL Classic-Serie an und kommt ebenfalls in Walnussholzfurnier und mit Quadrex-Schaumstoffgitter daher. Eine moderne technische Ausstattung inklusive HiRes-Support und drahtlosen Anschlussmöglichkeiten soll sich hinter dem Retro-Design verbergen.

