"Jackdaw" im Mai auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Jackdaw" im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Der britische Action-Thriller mit Oliver Jackson-Cohen („Der Unsichtbare“ und „Emily“) erscheint am 22.05.2024 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material ist bislang nicht geplant.

Offizielle Synopsis:

Der ehemalige Motocross-Champion Jack Dawson kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich um seinen jüngeren Bruder zu kümmern. In der Hoffnung auf ein neues Leben nimmt er einen riskanten Job an. Was als einfache Abholung einer Drogenlieferung in der Nordsee geplant war, wird zum Albtraum, als Jack hintergangen und sein Bruder entführt wird. Eine nächtliche Odyssee durch die kriminelle Unterwelt von Englands Norden beginnt, in welcher Jack sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen muss.

