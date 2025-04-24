"Infernal Affairs-Trilogie" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Plaion Pictures veröffentlicht die "Infernal Affairs"-Trilogie auf Ultra HD Blu-ray. Die Hong Kong-Thriller-Reihe von Alan Mak und Andrew Lau lieferte die Vorlage für Martin Scorseses "The Departed" und erscheint am 28.05.2025 als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray exklusiv im Plaion Shop. Alle drei Filme werden als einzelne Mediabooks in einer Hardcover-Box präsentiert.
Infernal Affairs Trilogy [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,35:1
Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Kantonesisch (DTS HD MA 7.1)
Untertitel: Deutsch
Extras:
Hong Kong Kinofassung Teil 3 (ca. 107 Min.)
Audiokommentare von Cast & Crew
Interviews:
Alan Mak – Vom Drehbuch zur Regie
Felix Chong & Alan Mak – Schreiben der „Infernal Affairs“-Trilogie
Andrew Lau & Alan Mak – Regie bei der „Infernal Affairs“-Trilogie
Infernal Love – Ein Interview mit Kelly Chen
Infernal Youth – Ein Interview mit Edison Chen
Hong Kong Film Noir – Interview Alan Mak & Felix Chong
Alternatives Ende Teil 1
Making of Teil 1-3
Confidential File Teil 1+2
Outtakes Teil 1+2
Deleted Scenes Teil 2
Vorher-Nachher-Dokumentation
Musikvideos
TV-Spots & Teaser
Trailer
Bildergalerien
3 Booklets von Martin Beck
