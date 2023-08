News

IFA: Sharp zeigt TV-Neuheiten und Q-Soundbars

Sharp Consumer Electronics präsentiert auf der IFA 2023 drei neue Mini LED-Serien. Mit der neuen FQ-Serie zeigt Sharp zudem QLED-Geräte mit Harman-Kardon- Lautsprechersystemen. Die neuen TVs vereinen moderne Display- und Audiotechnologien mit schlankem Frameless Design und einer Vielzahl smarter Funktionen.

Sharp präsentiert insgesamt drei Mini-LED-Serien. Mit den Einsteiger-Modellen in den Größen 50“, 55“ und 65“ bietet Sharp TVs zu einem erschwinglichen Preis. Im Mini-LED Mittelklasse-Bereich bietet Sharp 100 Hz-Mini-LED Geräte in den Bildschirmgrößen 65" und 75", die mit erweitertem Farbraum, Dolby Vision-Bildoptimierungs-Technologie und einem Harman-Kardon-Lautsprechersystem ausgestattet sind. Das 75-Zoll Flaggschiff-Modell begeistert dank 2.000 Dimming-Zonen und einer Helligkeit von 2.000 nits. So werden Bildinhalte mit HDR, scharfen Kontrasten und tiefem Schwarz wiedergegeben. Es ist zudem mit einem 2.1.2-Sound-System mit 85 Watt Leistung und integrierten Up-Firing-Speaker ausgestattet, um realistischen Dolby Atmos 3D Sound zu liefern. Zusätzlich bietet Sharps DTS eine Reihe von DTS:X Codecs und DTS Virtual:X Postprocessing.

Mit den 4K Ultra HD TVs der FQ-Serie bietet Sharp eine preiswertere Premium-Alternative mit Quantum-Dot-Technologie zu den Mini-LED-TVs an, die über ein 2-Wege-Hybrid-System von Harman Kardon mit Dolby Atmos Technologie und „AQUOS Wireless Surround (AWS)“ verfügen. Während die TV-Lautsprecher als Front- und Center-Speaker fungieren, lassen sich weitere Lautsprecher und ein Subwoofer kabellos mit den TVs verbinden.

Auf der IFA 2023 wird Sharp TV-Geräte mit Google TV, Roku OS und TiVo OS vorstellen. Das 75-Zoll Flaggschiff der Sharp Mini-Serie ist ab Q2/2024 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.999,00 € erhältlich.

Die Sharp FQ Serie ist ab dem 4. Quartal 2023 in folgenden Größen verfügbar:

50-Zoll (127 cm): 599,00 €

55-Zoll (139 cm): 699,00 €

65-Zoll (165 cm): 899,00 €

75-Zoll (190 cm): 1.199,00 €

Zudem zeigt Sharp auf der IFA erstmalig die Q Soundbars, zu denen aber noch keine Infos veröffentlicht wurden.

