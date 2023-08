News

IFA: Neue Samsung 98 Zoll TVs und Micro LED bis 114 Zoll

Samsung präsentiert seine TV-Highlights auf der IFA. Mit dem 4K QLED Q80C und 8K Neo QLED QNC990 wird das Sortiment um gleich zwei neue 98 Zoll-Fernseher erweitert. Der QLED QNC990 im minimalistischen Infinity One Design verfügt über alle Highlights der Neo QLED-Serie wie den Neural Quantum Prozessor 8K mit 64 neuronalen Netzwerken, Auto HDR Remastering, Dolby Atmos und Q-Symphony sowie die One Connect Box, die sämtliche Anschlüsse in einer Box integriert.

Auf der IFA kündigt Samsung außerdem an, dass das erweiterte Sortiment an Micro LED TVs nach Europa kommt. Bis Ende des Jahres sollen Samsung Micro LED TVs in den Größen 76″ bis 114″ in Deutschland erhältlich sein.

Mit dem "The Freestyle 2" kommt die zweite Generation des portablen "The Freestyle"-Projektors auf den Markt. Dieser bietet mit der "Smart Edge Blending"-Funktion noch mehr Möglichkeiten: Werden zwei The Freestyle 2 miteinander gekoppelt, liefern sie im Hochformat ein 120 Zoll und im Querformat ein 160 Zoll-Bild. In der Horizontalen lässt sich mit "Smart Edge Blending" eine 21:9-Projektion im breiten Cinemascope-Kinoformat realisieren. Der The Freestyle 2 verfügt auch über den Samsung Gaming Hub für Cloud-Gaming.

Ein weiteres Samsung-Highlight zur IFA ist die „The Frame Disney100 Edition“. Die Sonderedition des "The Frame"-Fernsehers wartet mit 100 Disney-Motiven auf, die im Samsung Art Store kostenlos abgerufen werden können.

Nach dem Anfang 2023 vorgestellten Relumino Mode steht in den 2023er TV- und Monitor-Modellen jetzt die "SeeColors"-Funktion für Menschen mit Farbsehschwäche (CVD)3 zur Verfügung. Der SeeColors-Modus bietet neun Voreinstellungen mit unterschiedlichen Rot-, Grün- und Blauwerten, die für eine bessere Unterscheidung auf dem Bildschirm sorgen sollen. Bereits 2017 hatte Samsung "SeeColors" als App veröffentlicht. Jetzt wird der Modus für eine leichtere Zugänglichkeit mit einem Software-Update direkt in die Menüs der TVs und Monitore des Modelljahrs 2023 integriert.

