Horror-Thriller "Das Haus mit dem Folterkeller" erscheint als günstigere Blu-ray Disc-Edition

Mediacs veröffentlicht "Das Haus mit dem Folterkeller" (Mansion of the Doomed) im Dezember auf Blu-ray Disc.

Der bereits in der "Colors of Entertainment"-Reihe als Mediabook erschienene Horror-Thriller aus dem Jahr 1979 erscheint am 09.12.2022 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton in einer günstigeren Blu-ray Disc-Edition mit Standard-Verpackung. Zeitgleich kommt auch das Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten und zusätzlicher DVD in den gesamten Handel.

