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Home Cinema Trends 2025 am Wochenende bei den Sound Brothers in Kassel

Bildquelle: Sound Brothers

Morgen startet sie wieder, die beliebte (HiFi &) Home Cinema Trends Messe bei den Sound Brothers in Kassel. Mit zahlreichen Demos und Vorführungen, exklusiven Geräte-Vorstellungen und natürlich besonders attraktiven Messepreisen lädt das kompetente Expertenteam der Sound Brothers in Kassel in die Wolfsschlucht 17. Besucher parken kostenlos direkt hinter dem Laden und natürlich ist auch der Eintritt in die Messe frei!

Alle Infos in der Kurz-Übersicht:

Was? Home Cinema Trends 2025

Wo? Bei den Sound Brothers in der Wolfsschlucht 17 in Kassel

Wann? 27. und 28. September, jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freier Eintritt und kostenloses Parken (Raiffeisen-Parkhaus, Theaterstrasse)

Wer sich ausführlicher informieren möchte, findet hier unseren Vorabbericht:

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