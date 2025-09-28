News

Sound Brothers Messe-Angebote nur noch heute bis Mitternacht

Noch heute läuft die HiFi & Home Cinema Trends 2025 Hausmesse bei den Sound Brothers in Kassel. Neben zahlreichen Demos und Vorführungen von hochinteressanten Produkten bieten die Klang- und Bildexperten der Brothers auch absolute Top-Preise und exklusive Angebote! Allerdings nur während der Messezeit bzw. heute noch online bis 00:00 Uhr.

Hier geht es direkt zu den Angeboten - nur noch heute gültig:

Natürlich gibt es die Preise auch persönlich vor Ort. Wer heute noch vorbeischauen möchte, findet die Sound Brothers in Kassel in der Wolfsschlucht 17 in Kassel. Besucher parken kostenlos direkt hinter dem Laden und natürlich ist auch der Eintritt in die Messe frei!

Alle Infos in der Kurz-Übersicht:

Was? Home Cinema Trends 2025

Wo? Bei den Sound Brothers in der Wolfsschlucht 17 in Kassel

Wann? 27. und 28. September, jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freier Eintritt und kostenloses Parken (Raiffeisen-Parkhaus, Theaterstrasse)

