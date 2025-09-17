SPECIAL: Die Home Cinema Trends am 27. und 28. September bei den Sound Brothers in Kassel

In nicht einmal 14 Tagen ist es wieder soweit: Nach dem großen Erfolg der Home Cinema Trends-Messen 2023 und 2024 (nach 3-jähriger Unterbrechung durch die Pandemie) laden die Sound Brothers am 27. und am 28. September (Samstag + Sonntag) zum 34. Mal seit 1988 zur HiFi & HOME-CINEMA-TRENDS 2025. Viele Jahre wurde die Messe in der Stadthalle, der Orangerie und in Hotels abgehalten. Aber nachdem die Veranstaltung in den letzten Jahren so gut angenommen wurde (mehr als 3.500 Besucher), entschieden sich die Sound Brothers, die Messe wieder in den eigenen Studios und Heimkinos direkt im Brothers-Stammsitz in der Wolfsschlucht 17 in Kassel zu veranstalten.

Hier geht es zu unserem großen Bericht über die Home Cinema Trends 2024

Das macht absolut Sinn, denn sämtliche Geräte sind vor Ort und perfekt vorführbereit. Insgesamt stehen im „Hauptquartier“ des deutschlandweit renommierten Fachhändlers auf 4 Etagen circa 1.000 qm Showfläche und viele Studios zur Verfügung. Alles ist perfekt vorbereitet: Messe-Besucher parken am Samstag und am Sonntag kostenlos im Parkhaus der Raiffeisenbank direkt hinter dem Laden. Die Zufahrt in der Theaterstrasse und das Parken sind von Protex organisiert.

Das "Hauptquartier" der Sound Brothers in Kassel

Wie immer sind viele Hersteller, die Fachpresse und natürlich die Sound Brothers mit geballter Kompetenz vor Ort - alle Fragen der Besucher werden geduldig sowie verständlich beantwortet. Geöffnet ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, und der Eintritt ist selbstverständlich frei. Das Catering übernimmt wie immer FROKOST von gegenüber. Natürlich gibt es auch 2025 wieder hochattraktive Messe-Angebote und spezielle Schnäppchen - zum Mitnehmen oder zum Liefern & Aufbauen.

Die Home Cinema Trends 2024 war ausgesprochen gut besucht

Was erwartet alle Besucherinnen und Besucher auf der Home Cinema Trends 2025? Die „kleine Funkausstellung“ hat sich in den letzten 37 Jahren so nachdrücklich etabliert, dass sie als eine der größten Spezialmessen für HiFi und Heimkino in Deutschland gilt. Das ist natürlich die sprichwörtliche "Wucht" für den Standort Kassel: Mit tausenden von Besuchern ist die Home Cinema Trends, nach der Berliner IFA und der Münchner „HighEnd“, hierzulande die wohl besucherstärkste Messe für Unterhaltungselektronik. Diese Leistung der Sound Brothers kann man kaum hoch genug bewerten.

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Das bestens ausgestattete Sound Brothers Ladengeschäft, hier das Erdgeschoss

Auch in diesem Jahr zeigen die Firmen jede Menge Neuheiten und brandaktuelle Produkte. Bei Fernsehern dominieren 4K OLED-TVs mit selbstleuchtenden Pixeln von OLED-Initiator LG, sowie die QLED/Mini-LED-Technik des chinesischen TV-Giganten TCL mit herausragend guten Riesen-TVs mit bis zu 3 Meter Diagonale.

Hinzu kommt die erfreuliche und mittlerweile richtig mächtige Renaissance der klassischen HiFi Stereo-Komponenten: Edle Plattenspieler, massive Verstärker-Boliden (u.a. McIntosh), große Boxen und alles auch in Verbindung mit modernstem Streaming: Das sollte sich kein Audio-Freund entgehen lassen.

Im brandneuen Superkino kann man die neuen, faszinierenden 4K Laser-Beamer von SONY Bravia, JVC und EPSON) begutachten. Dazu auch in vielen weiteren „Heimkinos“ verschiedene Ultrakurzdistanz-Beamer und die neuen kleinen, leichten „Laser-TV-Projektoren“ mit integriertem Google-TV und WLAN, die man einfach mitnimmt und auf den Tisch stellt. In kürzester Zeit kann man dann, riesig und mit enormer Schärfe, TV- und Streaming-Filme genießen oder auch „gamen“.

Bang & Olufsen führen die Sound Brothers auch

Als einziger autorisierter CTI-Partner weit und breit zeigen die Sound Brothers darüber hinaus die Pretiosen der dänischen Nobelmarke BANG & OLUFSEN. Diese edlen und klangvollen OLED-TVs, Boxen und Soundbars sind immer wieder ein Genuss!

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Hier nun eine Übersicht der wichtigsten Highlights, die man auf der Home Cinema Trends 2025 zu sehen bekommt.

TV - TCL

Alle 2025er TCL QD-MiniLED-TVs mit 144 Hz bis 115 Zoll wird es zu unfassbaren Messepreisen geben. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist der riesige TCL 115C79K mit knapp 3 Metern Bilddiagonale, natürlich mit der bildstarken QD-Mini LED-Technologie. Weitere Merkmale umfassen 4K HDR Premium 2600 und 144Hz Motion Clarity Pro für eine dynamische, authentische und detailreiche Bildqualität vor allem auch bei High Definition Range (HDR) Inhalten und beim Gaming - und Gamer bekommen ohnehin leuchtende Augen: Mit Game Master, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, der TCL Game Bar, 240Hz Game Accelerator und allen unterstützten HDR-Formaten (wie HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) ist der TCL 115C79K der perfekte Begleiter - natürlich ebenso bei Filmen, Serien und Dokumentationen. Der TCL 115C79K läuft unter Google TV mit integriertem Google Assistant und trumpft auch akustisch auf: Er sorgt für klangliche Akzente mittels eines Premium Audio 4.2.2-Soundsystems von Onkyo mit Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X.

TV - LG OLED evo Serien C5 und G5

LGs OLED-Modelle zu Messepreisen

Alle 2025er LG C5 und G5 4K-OLEDs zu unfassbaren Messepreisen – tiefstes Schwarz, modernste KI-Prozessoren und feines Design:

Wir präsentieren beide LG 4K OLED evo-Serien kurz, wir starten mit der C5 OLED evo-Serie. Die leistungsstarken 4K OLED-TVs sind in 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll erhältlich. Kernmerkmale umfassen den Brightness Booster für helle und brillante Bilder, der Alpha 9 Gen7 KI-Prozessor inklusive zahlreicher KI-Funktionen sowie webOS 24 mit vier Jahren (webOS Re:New-Programm) Upgrade-Garantie.

LG OLED C5 - Auch für Gamer eine hervorragende Wahl

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Die C5-OLEDs mit Filmmaker Mode plus HDR-Support für Dolby Vision, HDR10 und HLG sind auch für Gamer äußerst interessant. Funktionen wie die Kompatibilität bis zu 4K@144 Hz und zu zu Nvidia G-Sync, AMD Free Sync und Variable Refresh rate (VRR),HGiG, der Game Optimizer und das Game Dashboard zeigen dies. Es geht weiter mit WOWCAST (kabellose Einbindung einer kompatiblen Soundbar) und WOW ORCHESTRA fürs perfekte Zusammenspiel von TV-Lautsprechersystem und kompatibler LG-Soundbar. Die eingebauten Lautsprechersysteme sind kompatibel zu Dolby Atmos, und es gibt einen Assistenten, mit dessen Hilfe man die bevorzugte Bild- und Tonqualität festlegen kann.

LG G5 - perfektes Bild und Alpha 11 Gen2 Prozessor

Nun kommen wir zur G5 OLED evo-Serie. Die Modelle der OLED Serie, gibt es in 97, 83, 77, 65 und 55 Zoll. Die eleganten OLED-Fernseher verfügen über das Gallery-Design für eine flache, lückenlose Montage an der Wand. Die 4K OLED evo AI TVs bringen zudem den Brightness Booster Ultimate. Bild, Ton und Bedienung optimiert der Alpha 11 Prozessor der zweiten Generation mittels KI – und die Rechenpower ist immens. Weitere Ausstattungsschwerpunkte sind der Filmmaker Mode sowie die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos. Vorteilhaft ist auch, dass webOS 25 mit vier Jahren Upgrade-Garantie installiert ist. Auch passionierte Gamer werden von den 4K-OLEDs der G5-Serie vollumfänglich angesprochen. Bis zu 4K @ 165 Hz, Nvidia G-Sync und AMD Freesync werden unterstützt.

Klares Fazit: Wer die 2025er LG 4K OLED-Modelle „live und in Farbe“ sehen möchte, kommt nach Kassel zu den Home Cinema Trends – und kann sich hier gleich das Wunschmodell aussuchen.

Beamer und Heimkino - Epson

EPSON-Premiere, EH-LS 9000: Der ab Ende September lieferbare EPSON EH-LS9000, wahlweise in weißer oder schwarzer Version für 3.299 EUR erhältlich, ist eine Neuheit des Jahres 2025 und tritt die Nachfolge des legendären Epson TW-9400 an. Der 4K/HDR-Beamer verfügt über einen 3LCD-Laser und über 2.200 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1.800:1 (dynamisch bis zu 5.000.000:1). Eine leistungsfähige Frame Interpolation, die Super Resolution-Funktion sowie umfangreiche Kalibrierungsmöglichkeiten untermauern die Leistungsfähigkeit. Der EH-LS9000 besitzt HDMI 2.1-Anschlüsse und ist kompatibel zu HDR 10+. Auf maximal 300 Zoll projiziert er kontrastreiche, helle und dynamische Bilder. Die Projektionsoptik ist mit motorisiertem Zoom, Fokus und Lens Shift (±96,3 % vertikal, ±24 % horizontal) ausgestattet und ermöglicht flexible Installationen. Und Epson sowie die Sound Brothers vertrauen in die Langzeitstabilität – denn auf diesen bildstarken Beamer gibt es 5 Jahre Garantie.

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Beamer und Heimkino - Superkino der Sound Brothers

Leinwand im Superkino

Blick von vorne nach hinten

Kino der Superlative: Weiteres Highlight ist das Sound Brothers Superkino. Mit hochklassigen Komponenten von StormAudio, Magnetar, ELAC (7.4.4 Lautsprecher-Set-Up, Varro-Aktivsubwoofer, ultrakompakt und extrastark) sowie Premium-Beamern von SONY, JVC und EPSON. Immersiver Sound, Bassdruck bis in die Magengrube und ein superbes Bild – Selbstverständlichkeiten im Superkino in Kassel. Unbedingt besuchen!

Audio - Devialet Phantom

Devialet Phantom-Produktfamilie

Devialet Phantom Ultimate: Die verschiedenen Modelle der ganz neuen Devialet Phantom Ultimate Lautsprecher stehen auch auf der Home Cinema Trends 2025. Die ikonoschen Modelle sind mit 108 dB Spitzenpegel sowie mit 98 dB Spitzenpegel erhältlich und sorgen für Nachdruck auch im großen Hörraum. Basistechnologie für solche Spitzenleistungen ist die neueste Version von Devialets Analog-Digital-Hybridverstärkung (ADH). In den Farben Deep Forrest, Light Pearl und in der von Goldelementen geprägten Opéra de Paris Edition (nur 108 dB-Modell) sind die einzigartig geformten und akustisch sehr performanten Streaming-Lautsprecher (unter anderem mit AirPlay 2, Google Cast, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon ready) überall ein klangstarker Blickfang. Sehen & staunen, könnte hier das Motto sein, denn es ist schier unglaublich, welche Menge an akustischer Energie aus den wirklich kompakten Gehäuse der Phantoms kommt. Natürlich kann man auch zwei Phantom Ultimate zu einem Stereopaar koppeln.

Audio - Cabase "Theater"

Weltneuheit - Cabasse „Theater“ 5.1 bis 7.2 Surround-System: Das Heimkino-System The Pearl Theater von Cabasse, voraussichtlich ab Oktober 2025 verfügbar, beeindruckt mit dem eleganten Design ebenso wie mit überragendem Sound und ist daher ideal für alle, die hohe Ansprüche an optische Ästhetik, akustische Performance und hohen Bedienkomfort stellen. Erhältlich ist das Ensemble als 5.1 Set, als 7.1-System oder als 7.2-Variante, jeweils in weißer oder schwarzer Variante. Fünf beziehungsweise sieben extrem kompakte Satellitenlautsprecher (Ø 7,5 cm), ein nachdrücklich aufspielender Subwoofer (oder, beim 7.2-Set, gleich zwei) plus ein schlanker AV-Verstärker inklusive Touchscreen übernehmen sämtliche Aufgaben.

Kompaktes, schickes, sowie außergewöhnlich leistungsfähiges System

Die Steuerung wird komfortabel per App vorgenommen. Natürlich ist The Pearl Theater kompatibel zu Dolby Atmos sowie DTS:X, und auch HDMI eARC für die einfache Verbindung mit dem Smart-TV fehlt nicht. Das System ist Multiroom-fähig und bietet darüber hinaus moderne Streaming-Features wie beispielsweise Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal, Qobuz oder Roon. Ob Heimkino oder HiFi – The Pearl Theater liefert in jeder Situation einen überraschend klaren, räumlich dichten Klang. Die Lautsprecher lassen sich an Wand oder Decke montieren, optional sind zudem elegante Standfüße erhältlich.

Audio - Wisdom Sage L75

Wisdom Audio Sage L75 – die ästhetische Art, leistungsstark zu hören: Der Sage L75 ist schon hinsichtlich seiner Erscheinung unverwechselbar: Elegant, ziemlich hoch, dafür außergewöhnlich schmal, setzt er individuelle Akzente. Der Sage L75 ist ideal für Musik sowie Filmton und verfügt über einen insgesamt 48-Zoll messenden Line-Source-Planarmagnettreiber. Hinzu kommen vier belastbare 6-Zoll messende Tieftöner - zusammen ergibt dies eine lebendige, kraftvolle und verzerrungsarme akustische Darbietung. Fürs schmale Gehäuse, davon kann man sich bei den Sound Brothers umgehend überzeugen, ist gerade die Leistungsfähigkeit im Bassbereich ausgezeichnet. Das spezielle Line Source-Layout des Sage L75 eliminiert den größten Teil an Boden- sowie Deckenreflexionen und verteilt den Schallpegel homogen über die Breite jedes Raums.

Audio - sonoro AVATON

sonoro Premiere: “AVATON”: sonoros neue, leistungsstarke All-In-One-Stereo-Streaminganlage kann auf der Home Cinema Trends 2025 live erlebt werden. Im Gegensatz zum MEISTERSTÜCK ohne eingebautes CD-Laufwerk, offeriert das im typischen sonoro Design gehaltene AVATON-System eine sehr umfangreiche sowie moderne Ausstattung, tritt nobel mit seinem edlen Holzgehäuse auf und glänzt durch eine geschliffene Klangqualität. Im Gehäuse von AVATON wurden ein kraftvoller Subwoofer sowie vier Hochleistungs-Lautsprecher verbaut. Gemeinsam mit der Dynamic Bass Funktion für eine nachdrückliche Basswiedergabe ist mit diesem 2.1 System ein fundierter, präziser Sound möglich. Bezüglich der Funktionen kann AVATON mit vielen Ausstattungsmerkmalen dienen: DAB+, UKW, Internetradio, Podcasts, relevante Streamingdienste wie Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Napster und Amazon Music sowie UPnP/DLNA-Funktionen – es findet sich alles in der Feature-Liste. Flexible Anschlussmöglichkeiten für alle Geräte, auch ein HDMI-ARC- Anschluss gehört dazu, vervollständigen das Konzept des AVATON.

Audio - Onkyo Icon-Serie als Premiere

Vor-/Endstufenkombination in Silber (Alternative: Klassisches Schwarz)

Die neue Onkyo Icon-Serie im noblen Design besteht aus dem Streaming-Vorverstärker P-80, dem Leistungsverstärker M-80 und dem Streaming-Vollverstärker A-50. Hinzu kommt der CD-Spieler C-30.

Der P-80 Netzwerk-Vorverstärker verfügt über Dirac Live für eine präzise Einmessung der vorhandenen Lautsprecher. Zahlreiche Streaming-Plattformen sind integriert: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Qplay, TuneIn, Funktioniert mit AirPlay 2, Chromecast sowie Roon Ready. Der Onkyo M-80-Leistungsverstärker ist der perfekte Partner und verwendet einen dreistufigen invertierten Darlington-Verstärker für eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz. Er verfügt über eine Ausgangsleistung von 200 W (4 Ω, 1 kHz, THD 0,7 %, 2-Kanal-Ansteuerung) / 150 W (8 Ω, 1 kHz, THD 0,7 %, 2-Kanal-Ansteuerung) und treibt auch Lautsprecher mit gewissem Leistungsbedarf kraftvoll an.

Streaming-Vollverstärker A-50

Drittes Modell ist der A-50 Streaming-Vollverstärker: Er weist eine Ausgangsleistung von 180 W (4 Ω, 1 kHz, THD 0,7 %, 2 Kanäle angesteuert) beziehungsweise 140 W (8 Ω, 1 kHz, THD 0,7 %, 2 Kanäle angesteuert) auf. Dank Dirac Live kann das verwendete Lautsprechersystem optimal an den jeweiligen Hörraum angepasst werden. Natürlich bietet auch der Vollverstärker umfangreiche Streaming-Optionen: Spotify connect, TIDAL connect, qobuz connect, Amazon Music, Qplay, TuneIn, AirPlay 2, Chromecast und ein Roon Ready-Zertfikat.

Vierte Komponente ist der C-30 CD-Player: Ausgestattet mit der proprietären VLSC-Technologie von Onkyo und einem hochpräzisen ±10PPM-Takt ist der CD-Player C-30 von Onkyo für CD-Liebhaber konzipiert, die ihre Disc-Sammlung in Top-Qualität anhören möchten.

Für Onkyo bedeutet die Icon-Baureihe so etwas wie ein Neuanfang. Hochwertige HiFi-Komponenten mit modernster Technik, flexibler Ausstattung, enormer Baugruppen-Qualität sowie einem Design, das auf exzellente Weise Tradition und Moderne miteinander verbindet – und all das gibt es zu sehen und zu hören auf der Home Cinema Trends 2025.

Audio - McIntosh MA8950 AC "Black Edition"

McIntosh MA8950 AC Black Edition: Bei den Sound Brothers und bei den Home Cinema Trends 2025 gibt es auch die Luxus-Komponenen des legendären US-amerikanischen Herstellers McIntosh - hier kann man beim Anschauen ebenso staunen wie beim Hören. Besonders im Fokus steht der Vollverstärker MA8950 AC in der „Black Edition“ mit 200 Watt pro Kanal. Er bietet insgesamt 9 analoge Eingänge und besitzt die schon ikonische 5-Band-Klangregelung, die eine erweiterte Analoganpassung von ±12 dB in 2-dB-Schritten ermöglicht. Die McIntosh AutoformerTM-Technologie stellt sicher, dass Lautsprecher die vollen 200 Watt erhalten, Impedanz-unabhängig. Weiterhin glänzt der Verstärker mit legendären McIntosh Merkmalen und Technologien wie den „McIntosh Blue“-VU- Metern, dem Power Guard, Sentry MonitorTM, Kühlkörpern mit Monogramm, einem Heimkino-PassThru, einem High Drive-Kopfhörerverstärker mit Headphone Crossfeed Director (HXD) sowie mit den formschönen und supersoliden Solid- Cinch-Terminals für die Lautsprecherkabel.

Unser Fazit

Die Home Cinema Trends präsentierte sich bereits vergangenes Jahr als so stark wie nie zuvor. Jede Menge vorführbereiter Geräte, Stereo-Setups, hochklassige Heimkinos - alles ist vorhanden. Ganz gleich, ob man sich für Premium-Smart-TVs, für Streaming, Mehrkanal oder klassisches HiFi inklusive Vinyl interessiert: Bei einem Besuch der Home Cinema Trends 2025 kann man sich perfekt einen Überblick verschaffen - und auch gleich vor Ort von den unschlagbaren Messepreisen profitieren.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Soundbrothers, sonoro, Onkyo, Philipp Kind

Datum: 17. September 2025