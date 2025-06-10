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High-End-Kombination aus B&W-Lautsprechern und Chord Elektronik mit 10% Preisvorteil

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Bei der außergewöhnlichen High-End-Kombination aus Bowers & Wilkins 802 D4 und Chord Ultima 6 gehen Lautsprecher und Elektronik eine perfekte Symbiose ein und entfalten im Zusammenspiel ihr volles akustisches Potential.

Aktuell gibt es dieses Traumpaar mit einem Sondernachlass von 10% exklusiv im HiFi Forum Baiersdorf.

Nicht umsonst setzt das legendäre Abbey Road Studio ebenfalls auf die Lautsprecher der 800er Serie von B&W. Das absolut resonanzarme Gehäuse ist mit besonders hochwertigen Treibereinheiten, einem 25mm Diamant-Hochtöner, einem Continuum-Mitteltöner und zwei 200mm-Aerofoil-Tieftönern bestückt.

Gerade zusammen mit der Chord Ultima 6 Endstufe, die satte 2 x 180 Watt an 8 Ohm bereitstellt, realisieren die britischen Ausnahmetalente maximale Klarheit und Transparenz, eine beeindruckend räumliche, strukturierte Bühne und absolut präzise, nachdrückliche Bässe. Der ebenfalls exzellent verarbeitete Endverstärker passt auch optisch hervorragend zu den B&W-Lautsprechern und sorgt bei der Wiedergabe für äußerste Souveränität und Kontrolle.

Die unverbindliche Preisempfehlung beider Geräte zusammen liegt bei 40.890,00 Euro. Das "Perfect Match"-Paket mit 10% Sondernachlass gibt es bei HiFi Forum Baiersdorf zum Preis von 36.800,00 Euro.

Wer sich vor Ort überzeugen möchte, findet das HiFi Forum Baiersdorf hier:

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HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

https://www.hififorum.de/

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