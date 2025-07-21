News

Samsung, EA und Xbox geben neue Partnerschaft bekannt

Bildquelle: Samsung

Samsung hat eine neue Partnerschaft mit Electronic Arts (EA) und Xbox bekanntgegeben. Über die Xbox App ist damit EA SPORTS FC 25 ab sofort auf dem Samsung Gaming Hub verfügbar. Anwender, die über einen Samsung Smart-TV oder Smart Gaming-Monitor verfügen, können den aktuellen Titel der Fußballspiel-Serie ab sofort über die Xbox-App via Xbox Cloud Gaming (Beta) ohne Konsole spielen.

Notwendig dafür ist ein kompatibler Controller und ein aktives Abo des Xbox Game Pass Ultimate, das auch EA Play beinhaltet.

Wer das Abo über den Samsung Gaming Hub abschließt, erhält den Xbox Game Pass Ultimate für zwei Monate kostenlos. Die Einlösung erfolgt über die Samsung Promotions App oder per QR-Code.

„Wir freuen uns, EA SPORTS FC 25 über den Samsung Gaming Hub direkt auf unsere Fernseher sowie die Smart- und Gaming-Monitore¹ zu bringen“, sagt Hun Lee, Executive Vice President der Visual Display Business-Sparte bei Samsung Electronics. „Als einer der weltweit führender TV-Hersteller ist es unser Ziel, Fußballfans auf dem ganzen Globus nicht nur beim Zuschauen, sondern auch beim Gaming ein intensives und immersives Erlebnis zu bieten.“

Der Samsung Gaming Hub als zentrale Anlaufstelle für Cloud-Gaming ist auf aktuellen Samsung TV Serien 2025, darunter Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame und The Frame Pro sowie Smart- und Gaming-Monitoren ab 2022 verfügbar. Neben Microsoft Xbox Cloud Gaming, das Samsung 2022 als erster TV-Hersteller integriert hat, sind auch Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und Amazon Luna im Samsung Gaming Hub verfügbar.

