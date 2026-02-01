"Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
01.02.2026 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht "Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die zehn Folgen der dritten Staffel der Science Fiction-Serie erscheinen am 13.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook inklusive 4 Vinyl-Stickern und auf Blu-ray Disc.
Beide Blu-ray-Varianten sind mit englischem DTS HD MA 5.1 und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und zahlreiche entfallene und entfernte Szenen sowie Gag Reels geplant.
