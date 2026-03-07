SPECIAL: Der neue HEC Store in Isen - Viel Raum für große Ideen

Martin Ludwig und der Home Entertainment Concept Store haben mit dem Umzug von der Münchener Innenstadt ins zwar nicht allzu weit entfernte, aber auch nicht unmittelbar nahegelegene Isen einen mutigen, aber konsequenten Schritt vollzogen. Statt urbaner Konzentration und Verdichtung gibt es nun Weitläufigkeit und wirklich enorm viel Platz, sowohl was den Innen- aber auch den Außenbereich betrifft. Aus 330 Quadratmetern Verkaufsfläche wurde ein Gesamtkonzept, das wohl in der gesamten DACH-Region seinesgleichen sucht.

In der Bürgermeister-Hallwachs-Straße, Hausnummer 8, in 84424 Isen ist ein HiFi- und Heimkino-Erlebnisraum entstanden, der nicht nur größer, sondern auch ambitionierter und insgesamt beeindruckender ist als es bisherige Maßstäbe vermuten ließen.

Von Showrooms in der Innenstadt zum Entertainment-Erlebnis-Campus

Reichlich Platz für HiFi, Heimkino, Smart Home, Outdoor-Audio und mehr

Der HEC Store im Münchner Raum ist so gesehen nichts Neues: Über 21 Jahre lang war das Team um Martin Luwdig direkt in München ansässig, auf besagten 330 Quadratmetern in der Maxvorstadt. Als der Mietvertrag auslief, stand der Inhaber vor einer wegweisenden Richtungsentscheidung: Verkleinern, was gleichzeitig Stagnation bedeutet hätte, oder komplett neu denken. Die zunächst ins Auge gefasste Lösung im Münchener Euro-Industriepark scheiterte, wenn auch eher an behördlichen Details. Für die Alternative muss man nun zwar rund 35 Minuten Autofahrt, von München aus gesehen, auf sich nehmen, dafür wird man mit wirklich Außergewöhnlichem belohnt.

Das neue Gebäude, davor gänzlich anders genutzt und von Martin Ludwig und dem HEC Store völlig neu konzeptioniert und für nicht unerheblichen finanziellen Invest umfassend umgebaut, bietet 1.780 Quadratmeter Innenfläche sowie rund 1.600 Quadratmeter Outdoor-Areal. 36 Parkplätze direkt vor Ort unterstreichen den Anspruch, die Anreise für Kunden so komfortabel wie möglich zu gestalten. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber der Innenstadtlage.

19 Studios - Jede Marke gleichberechtigt

Exklusive Lautsprecher von Kharma

In diesem Raum spielt nur Backes & Müller

Neben großzügigen, weitläufigen Ausstellungsflächen sind 19 separate Studios, jeweils einzelnen Herstellern oder Markenwelten gewidmet, das Herzstück des neuen Konzepts. Die Räume sind allesamt vergleichbar groß und mit Teppichen sowie Vorhängen akustisch behandelt. Allerdings hängen die Wände auch nicht komplett mit Absorbern oder Diffusoren voll. Ludwig verfolgt hier das Ziel, einem typischen Wohnzimmer oder Hörraum zuhause möglichst nahe zu sein. Die Räume sollen allen Herstellern ausreichend Raum zur Entfaltung bieten. So sind sie nicht nur Angebote an Kunden, sondern auch an die Industrie, hier in diesem Rahmen der umfassenden Möglichkeiten ihr volles Potential zu entfalten. Genauso aber wird damit eine möglichst faire, reproduzierbare Hörumgebung zur Verfügung gestellt und damit echte Vergleichbarkeit erreicht.

Die Marantz Serie 10 an Bowers & Wilkins 800 Lautsprechern

Stark vertreten und ebenso mit eigens reserviertem Raum: B&W und Marantz

Ob IAD-Raum mit Luxman, Soulnote und Wilson Benesch, separate Studios für KEF und Hegel, Dali und NAD, Backes & Müller, Kharma, T+A oder Bowers & Wilkins und Marantz: Jede Marke erhält ihren definierten Raum. Häufig ohne visuelle oder akustische Ablenkungen, aber auch mal schlicht möbliert oder mit einer kleinen Bibliothek ausgestattet. Das Prinzip "Reduce to the Max" wird konsequent umgesetzt: Wohnraum-ähnlich, hochwertig und komplett fokussiert auf das Produkt.

Dabei positioniert sich der HEC Store bewusst breit, vom bezahlbaren Einstieg über die gehobene Mittelklasse bis hin zu kompromisslosem High End. Exklusivität entsteht hier nicht durch künstliche Abschottung, sondern durch Auswahl, kompetente Beratung und eine atypische, aber sehr edle und qualitativ hochwertige Präsentation.

Zwei Kinos, flexible Mehrkanal-Setups, CI-Kompetenz

Im Untergeschoss in Isen entstehen zwei dedizierte Heimkinos. Ein Raum mit 16 Sitzplätzen, exklusiver Trinnov-Elektronik und Lautsprecher aus Australien (Krix). Ein weiterer Raum mit sieben Sitzplätzen und JBL Synthesis-Komponenten. Parallel dazu sind in mehreren Studios flexible Stereo- und Mehrkanal-Aufbauten realisierbar. Vom klassischen 5.1-Setup bis zur komplexen 3D-Audio-Installation mit Deckenlautsprechern.

Custom Installation (CI), Smart Home, Netzwerk-Integration und die vollständige Projektbegleitung von der Planung über die Abstimmung mit Architekten bis zur finalen Einmessung sind integraler Bestandteil des Portfolios. Gerade im höherpreisigen Segment wird die professionelle Installation stark nachgefragt.

Der HEC Store verteilt sich auf mehrere Ebenen

Outdoor-Beschallung, Eventküche und Übernachtungsmöglichkeit

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist das großzügige Außenareal. Dort können Outdoor-Lautsprecher unter realen Bedingungen demonstriert werden. In stimmigem Ambiente mit Pool, Outdoor-Küche, Großbild-TV, Sauna, Whirlpool und Fitnesszone. Das Erlebnis endet also in Isen eben nicht an der Türschwelle.

Hinzu kommen Meetingräume für bis zu 80 Personen sowie eine Eventküche für Veranstaltungen der Industrie oder Kundenevents. Selbst eine Übernachtungsmöglichkeit ist Teil des Konzepts und bietet die perfekte Option für intensive Höreindrücke und Kunden, die von weiter weg anreisen.

Kopfhörer, Multiroom und vernetztes Wohnen

Imposanter Eingangsbereich mit Ausstellungsfläche, Kopfhörer-Bereich, etc.

Kopfhörer und Kopfhörerverstärker erfahren hohe Aufmerksamkeit

Im repräsentativen Eingangsbereich des Home Entertainment Concept Store in Isen wird man, unter anderem, von einer edel gestalteten Kopfhörer-Lounge mit breiter Auswahl an Headphones samt passenden Verstärkern empfangen. Multiroom-Lösungen, Smart-Home-Integration und Netzwerk-Infrastruktur ergänzen das klassische Stereo- und Heimkino-Segment.

Der HEC Store verzichtet im Übrigen bewusst auf einen Online-Shop. Damit verdeutlicht Martin Ludwig den Fokus auf persönliche Beratung, langfristige Kundenbindung und umfassender Aftersales-Betreuung. Sechs feste Mitarbeiter und zwei Aushilfen stehen für kompetente Beratung parat. Das kann spontan während der Laden-Öffnungszeiten sein, aber auch gerne im Rahmen individuell vereinbarter Termine.

Fazit

Der neue HEC Store in Isen legt die Messlatte höher

Isen kann wirklich nicht von sich behaupten, ein urbanes Epizentrum zu sein. Doch genau darin liegen auch Vorteile und Chancen. Wo in München Quadratmeter rar und teuer sind, ermöglicht der neue Standort großzügige Weitläufigkeit, Gestaltungsspielraum und auch Ruhe. Ruhe, um inhaltlich wirklich tief einzusteigen. Hersteller können repräsentativ inszeniert werden, Kunden ohne Zeitdruck hören und vergleichen.

Der neue HEC Store ist damit weit mehr als ein vergrößerter Fachhändler. Er ist Erlebnisraum, Kompetenzzentrum und Veranstaltungsort zugleich. Ein Ort, an dem High End und bezahlbare Lösungen gleichberechtigt nebeneinanderstehen.

Mit dem Schritt nach Isen hat Martin Ludwig nicht nur Fläche gewonnen, sondern auch viel Freiheit. Freiheit für ein Konzept, das in dieser Konsequenz und Dimension nicht nur in Deutschland, sondern der gesamten DACH-Region Seltenheitswert besitzt. Uns wird es sicher zukünftig noch häufiger in die oberbayerische Region verschlagen.

Adresse und Öffnungszeiten

Home Entertainment Concept store

Bürgermeister Hallwachs Straße 8

84424 Isen

+49 (0)178 - 7200273

info@hecstore.de

Geöffnet Dienstag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, am Samstag von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr und nach Vereinbarung.

Special: Philipp Kind

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 07.03.2026