HBO/Sky: "House Of The Dragon" bekommt zweite Staffel

Sky-Abonnenten können sich auf die zweite Staffel von "House of the Dragon" freuen. Denn schon kurz nach dem Start hat HBO jetzt in den USA die zweite Staffel für das "Game of Thrones"-Prequel bestätigt. Ein Zeitplan für die Ausstrahlung der zweiten "House of the Dragon"-Staffel wurde noch nicht genannt.

"House of Dragon" wird bei Sky und WOW auf Deutsch sowie in der Originalfassung mit zuschaltbaren Untertiteln auf Deutsch oder Englisch gezeigt. Sky Q-Abonnenten können alle Episoden von "House of the Dragon" auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound erleben.

