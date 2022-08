News

Marvel: Vorverkauf für "Thor: Love and Thunder" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook beginnt

Disney veröffentlicht "Thor: Love and Thunder" am 13.10.2022 in Deutschland als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook und auf Blu-ray Disc. Alle vier "Thor"-Filme werden auch als "4 Movie Collection" in einem Blu-ray Disc-Boxset erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Das Marvel-Abenteuer von Taika Waititi mit Chris Hemsworth und Natalie Portman wird auf Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und auf Blu-ray Disc mit englischem DTS HD MA 7.1-Sound ausgestattet sein. Der deutsche Ton wird jeweils in Dolby Digital Plus 7.1 präsentiert.

Als Bonus-Material sind neben einem Audio-Kommentar mit Taika Waititi und einem "Gag Reel" eine ganze Reihe von Making of-Featurettes geplant.

"Thor: Love and Thunder" wird bereits am 08.09.2022 bei Disney+ im IMAX Enhanced-Format veröffentlicht und soll ab dem 22.09.2022 auch auf anderen digitalen Plattformen erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Thor: Love and Thunder (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Das Hammer-Team: Thor und The Mighty Thor

• Ein Bösewicht nimmt Gestalt an

• Ein weiteres Abenteuer im Taika-Stil

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar von Taika Waititi

• Zusätzliche Szenen Thor: Love and Thunder (Blu-ray Disc) Bild: 2,39:1 Ton: Englisch (DTS HD MA 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1) Untertitel: Deutsch, Englisch u.a. Extras: • Das Hammer-Team: Thor und The Mighty Thor

• Ein Bösewicht nimmt Gestalt an

• Ein weiteres Abenteuer im Taika-Stil

• Pannen vom Dreh

• Audiokommentar von Taika Waititi

• Zusätzliche Szenen

