"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" jetzt auch als 4K Ultra HD Blu-ray mit einfacher Verpackung

Disney bietet "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" jetzt auch neben dem Ultra HD Blu-ray-Steelbook auch in einer einfacheren 4K-Edition mit Standard-Verpackung an. Sonst gibt es zwischen den beiden Ultra HD Blu-rays keine Unterschiede.

bereits erhältlich:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,39:1 (HDR10)

Ton: Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1), Englisch (Dolby Atmos 7.1.4)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar

Wie das Multiversum entstand

Der Wahnsinn hat Methode

Gestatten: America Chavez

Pannen vom Dreh

Zusätzliche Szenen

