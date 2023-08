News

Harrison Ford-Klassiker "Auf der Flucht" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Auf der Flucht" (The Fugitive) im November auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker von Andrew Davis mit Harrison Ford aus dem Jahr 1998 erscheint am 30.11.2023 auf Ultra HD Blu-ray. Während viele Klassiker von Warner zunächst als 4K-Steelbook veröffentlicht wurden, erscheint "Auf der Flucht" direkt als Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Bereits im Oktober veröffentlicht Warner 10 Film-Klassiker aus 100 Jahren Studio-Geschichte in einem Ultra HD Blu-ray-Boxset.

