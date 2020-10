News

"Guns Akimbo - Uncut" erscheint als Blu-ray Disc und Limited Mediabook

Leonine veröffentlicht im Dezember "Guns Akimbo" in der Uncut-Version auf Blu-ray Disc. Die Darknet Action-Komödie mit Daniel Radcliffe startete am 25.06.2020 zunächst in der gekürzten Fassung mit FSK 16-Freigabe in den deutschen Kinos und wird in der ungeschnittenen FSK 18-Fassung ab dem 04.12.2020 auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Neben der Standard Blu-ray ist auch eine Mediabook-Edition mit zusätzlicher DVD geplant.

Guns Akimbo (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras: Featurette

