News

"Gunpowder Milkshake" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Gunpowder Milkshake" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Karen Gillan (Guardians of the Galaxy & Jumanji - Willkommen im Dschungel) wird am 14.04.2022 erscheinen und in beiden Blu-ray-Formaten mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Gunpowder Milkshake (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1 (Ultra HD Blu-ray: HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch

Extras: ?

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.