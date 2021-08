News

"Godzilla vs. Kong" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner hat Details zum deutschen Heimkino-Start von "Godzilla vs. Kong" bekannt gegeben. Beide Blu-ray-Varianten von "Godzilla vs. Kong" werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Bei der Ultra HD Blu-ray steht ein Dolby TrueHD-Core für beide Sprachen zur Verfügung, den die Blu-ray Disc nur für den deutschen Dolby Atmos-Mix nutzt während die englische Originalfassung auf einem Dolby Digital Plus-Core basiert.

"Godzilla vs. Kong" erscheint am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material gibt es neben einem Audio-Kommentar noch 10 Making of Featurettes mit rund einer Stunde Laufzeit.

Bereits seit dem 29.07. ist das Godzilla-Abenteuer von Adam Wingard auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich - auch in 4K.

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray erscheinen auch als limitiertes Steelbook. Eine Blu-ray 3D-Version von "Godzilla vs. Kong" ist nicht geplant.

