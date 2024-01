News

"Gesprengte Ketten" erscheint als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Gesprengte Ketten" (The Great Escape) nach dem 4K/Blu-ray-Mediabook noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc in Standard-Verpackung. Der Action-Klassiker von John Sturges aus dem Jahr 1963 mit Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson und Donald Pleasence wird ab dem 15.02.2024 in den neuen Einzel-Varianten im Handel erhältlich sein.

Die Ultra HD Blu-ray enthält die ungeschnittene Kinofassung mit 172 Minuten Laufzeit und unterstützt neben HDR10 auch HDR10+.

