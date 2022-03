News

"Gesichter des Todes" uncut und HD-remastered auf Blu-ray Disc

DigiDreams veröffentlicht "Gesichter des Todes" (Faces of Death) im Mai auf Blu-ray Disc. Nach Aufhebung der Indizierung erscheint die Mockumentary aus dem Jahr 1978 am 20.05.2022 in einer HD-remasterten Version mit FSK-Freigabe auf Blu-ray Disc.

Die FSK hat "Gesichter des Todes" kürzlich in der ungekürzten Fassung im Rahmen einer Neuprüfung ab 18 Jahren freigegeben.

Die auf 666 Stück limitierte Neuauflage enthält den Film im 1,85:1-Widescreen-Format mit deutschem und englischem Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar sowie die alte VHS-Fassung auf DVD mit dabei.

