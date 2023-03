News

"Gesetz der Rache" & "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook

Constantin Film veröffentlicht "Gesetz der Rache" (Law Abiding Citizen) und "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Während "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" bereits im letzten Jahr auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurde, handelt es sich beim Action-Thriller mit Gerard Butler und Jamie Foxx um die 4K-Erstveröffentlichung. Die "Gesetz der Rache" Ultra HD Blu-ray enthält den Director's Cut.

Die beiden 4K-Mediabooks sollen am 27.04.2023 erscheinen und werden mit unterschiedlichen Cover-Varianten bei verschiedenen Händlern erhältlich sein.

