"Gary Moore: The Sanctuary Years" erscheint auf Blu-ray Disc & CD

Ende Juni erscheint "Gary Moore: The Sanctuary Years" auf Blu-ray Disc & CD. Das Box-Set enthält die vier Gary Moore-Alben "A Different Beat", "Back To The Blues", "Scars" und "Power of The Blues" auf CD. Auf der Blu-ray Disc sind noch 5.1-Mix von "Back To The Blues" und ausgewählte Interviews dabei. Abgerundet wird das Set durch Aufkleber, Poster und weitere Erinnerungsstücke.

"Gary Moore: The Sanctuary Years" wird ab dem 23.06.2023 im Handel erhältlich sein.

