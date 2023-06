News

"Evil Dead Rise"-Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc online

Warner hat eine Vorschau für "Evil Dead Rise" veröffentlicht. Der Preview-Clip zeigt rund zehn Minuten aus dem Horror-Film:

Der von "The Hole in the Ground"-Regisseur Lee Cronin inszenierte fünfte Teil von Sam Raimis "Evil Dead"-Reihe wird am 13.07.2023 auf Blu-ray Disc, DVD und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Beide Blu-ray-Varianten werden mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Für die deutsche Synchro gibt es nur Dolby Digital 5.1-Ton.

Bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video und Apple iTunes ist "Evil Dead Rise" bereits zum Kauf in Ultra HD & HDR erhältlich.

Evil Dead Rise (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton:

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

