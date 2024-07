News

"Bronski Beat: The Age Of Consent" erscheint als "40th Anniversary Edition" auf CD & Vinyl LP

London veröffentlicht "Bronski Beat: The Age Of Consent" am 18.10.2024 als "40th Anniversary Edition" auf CD & LP. Das Album aus dem Jahr 1984 erscheint zusammen mit dem Remix-Album "Hundreds & Thousands" als Doppel-CD und Doppel-LP.

Noch umfangreicher fällt die Ausstattung des Box-Sets mit 4 CDs aus, welches insgesamt 67 Titel 22 bisher unveröffentlichte Titel, die aus dem Archiv von London Records freigelegt und restauriert wurden, enthält. Zusätzlich ist noch eine DVD mit restaurierten Musik-Videos, "Top of the Pops"-Auftritten dabei. Ergänzt wird das Boxset durch ein 24-seitiges Booklet.

Tracklisting 4 CD + DVD Set

CD 1 - The Age Of Consent - The Album Plus

Why?

It Ain’t Necessarily So

Screaming

No More War

Love And & Money

Smalltown Boy

Heatwave

Junk

Need A Man Blues

I Feel Love / Johnny Remember Me

Bonus Tracks

Smalltown Boy (Dj 7” Edit)

Why? (Remix)

It Ain’t Necessarily So (7” Version)

I Feel Love (7” Version) With Marc Almond

Run From Love (Radio Version)

Hard Rain (Nme 7” Version)

CD 2 - Hundreds & Thousands - The Remix Plus

Heatwave (Harvey Goldberg Remix)

Why (Harvey Goldberg Remix)

Run From Love (Dominic Maita Remix)

Hard Rain (Harvey Goldberg Remix)

Smalltown Boy (Harvey Goldberg Remix)

Junk (Harvey Goldberg Remix)

Bonus Tracks

Love And Money (Hundreds & Thousands Remix) *

Infatuation / Memories

Close To The Edge

I Feel Love (Cake Mix) With Marc Almond

Cadillac Car (Extended)

CD 3 - Consent Extended - The 12 Inches Plus

Smalltown Boy (12” Version)

Why? (12” Version)

It Ain’t Necessarily So (12” Version)

I Feel Love (12” Version) With Marc Almond

Run From Love (Us Club Remix ‘85) *

Smalltown Boy (Us Club Remix ‘84) *

Red Dance

The Potato Fields

Puit D’amour

Signs (And Wonders)

I Feel Love (Fruit Mix)

CD 4 - Ignore At Your Peril - The Rarities Plus

Smalltown Boy (Capital Radio Session, May ‘84) *

Heatwave (Capital Radio Session, May ‘84) *

Hard Rain (Capital Radio Session, May ‘84 ) *

Why? (Early Version, March ‘84) *

Crazy Maraquitta (Studio Session) *

It Ain’t Necessarily So (Early Version) *

Upside Down (Studio Session) *

Screaming (Early Version, March ‘84) *

The Power Of The Gold (Studio Session) *

Love And Money (Early Version) *

First Church (Feel Love) (Studio Session) *

Junk (Early Version 2) *

Walking (Studio Session) *

No More War (Early Version) *

Go (You & Me) (Studio Session) *

Close To The Edge (Early Alternate Extended Mix) *

Heatwave (Early Version) *

The Other Side Of The Tracks (Studio Session) *

Smalltown Boy (Early Version, March ‘84) *

DVD - The First Chapter - The Videos Plus

Official Music Videos

Smalltown Boy (Restored Promo)

Why? (Restored Promo)

It Ain’t Necessarily So (Restored Promo)

I Feel Love (Restored Promo) With Marc Almond

Top Of The Pops Performances

Smalltown Boy (Bbc ‘Top Of The Pops’, June ‘84)

Why? (Bbc ‘Top Of The Pops’, September ‘84)

It Ain’t Necessarily So (Bbc ‘Top Of The Pops’, December ‘84)

I Feel Love (Bbc ‘Top Of The Pops’, April ‘85) With Marc Almond

Original TV Adverts

The Age Of Consent - Tv Advert #1 (December ‘84) *

The Age Of Consent - Tv Advert #2 (January ‘85) *

* Previously Unreleased

