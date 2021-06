News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Fußball-EM komplett in Ultra HD & 1080p bei der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom wird alle 51 Spiele der "UEFA EURO 2020" für MagentaTV-Kunden live in Ultra HD übertragen, davon zehn Spiele, die ausschließlich bei der Telekom gezeigt werden.

Auf Anfrage teilte die Telekom jetzt weitere Details zur Technik bei der Fußball-EM mit. Parallel zur Übertragung in 4K werden alle Spiele parallel auch in 1080p mit einer konstanten Bitrate von 7,5 Mbit/s gezeigt. HDR wird leider nicht unterstützt.

Mit dem MagentaTV Media Receiver sollen Telekom-Kunden zwischen Dolby Digital und Stereo-Ton auswählen können. Auf allen Magenta TV Apps inkl. dem MagentaTV Stick steht die Audio-Spur in Stereo zur Verfügung.

Die Telekom wird auf MagentaTV vier Kanäle zur EM anbieten: Zwei in Full-HD und zwei in Ultra HD. Die Telekom verspricht bis zu zehn Stunden Live-Programm am Tag. Die Fußball-EM soll am 11.06.2021 mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien im Olympiastadion Rom eröffnet werden. Das Finale ist für den 11.07.2021 in London geplant.