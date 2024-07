News

"Furiosa: A Mad Max Saga"-Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc online

Warner hat ein "Extended Preview" zu "Furiosa: A Mad Max Saga" veröffentlicht und zeigt die ersten zehn Minuten auf YouTube:

"Furiosa: A Mad Max Saga" erscheint in Deutschland voraussichtlich am 15.08.2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. George Millers Prequel zu "Mad Max: Fury Road" mit Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit englischem und wahrscheinlich auch deutschem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Außerdem unterstützt die Ultra HD Blu-ray neben HDR10 auch Dolby Vision.

Als Bonus-Material sind für die Ultra HD Blu-ray insgesamt fünf Making of-Featurettes geplant während laut US-Informationen für die einfache Blu-ray Disc nur die beiden Featurettes "Highway to Valhalla: In Pursuit of Furiosa" und "Stowaway to Nowhere" vorgesehen sind.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.