"Frühe Black Friday Angebote" ab Montag bei Amazon.de

Amazon.de beginnt am Montag seine diesjährige "Black Friday"-Shopping-Aktion, die sich über mehrere Wochen bis zum eigentlichen "Black Friday" am 26. November hinziehen wird. Ab dem 08.11.2021 gibt es zunächst die "Frühen Black Friday Angebote" bei Amazon. Bis auf die etwas unspektakuläre Ankündigung gibt Amazon bislang noch keine Infos dazu, mit welchen Angeboten ab Montag zu rechnen ist.

Seit dieser Woche bietet Amazon bereits aus Anlass des Alexa-Geburtstags erste Schnäppchen für seine eigenen Geräte an - darunter z.B. den brandneuen Fire TV Stick 4K Max für 36,99 EUR.

Erfahrungsgemäß spart sich Amazon die meisten Angebote in größerem Umfang bis zur letzten Woche vor dem "Black Friday" auf, der inzwischen statt dem früheren "Cyber Monday" auch in Deutschland in den Mittelpunkt der vorweihnachtlichen Shopping-Aktion gestellt wird.

Bereits heute gibt es bei Amazon u.a. die folgenden Deals und Schnäppchen:

