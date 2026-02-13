News

"Frank Zappa: Bongo Fury" 50th Anniversary Edition mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

13.02.2026 (Karsten Serck)

Universal Music veröffentlicht "Frank Zappa: Bongo Fury" am 20.03.2026 in einer neuen "50th Anniversary"-Edition auf CD, Blu-ray Disc und LP. Das "Super Deluxe" Box-Set enthält neben fünf CDs mit dem remasterten Originalalbum sowie zusätzlichen Bonus & Live-Aufnahmen auch eine Blu-ray Disc mit einem neuen Dolby Atmos-Mix. Parallel erscheint "Bongo Fury" auch als Doppel-Vinyl-Edition mit ausgewählten Bonus-Tracks sowie als einfache LP.

