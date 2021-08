News

Francis Ford Coppolas "The Outsiders" im Herbst auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal/Arthaus veröffentlicht im November "The Outsiders" auf Ultra HD Blu-ray. Der starbesetzte Klassiker von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1983 wird inklusive der "The Complete Novel"-Fassung aus dem Jahr 2005 seine 4K-Premiere erleben und auch mit umfangreichem Bonus-Material ausgestattet sein, welches teilweise neu produziert wurde. Die "The Outsiders" Ultra HD Blu-ray kommt am 11.11.2021 in den Handel und wird zunächst nur als "Collector's Edition" im eigenen Arthaus-Shop angeboten. Außerdem erscheint auch eine remasterte Blu-ray Disc von "The Outsiders".

Über die Restaurierung:

THE OUTSIDERS wurde bei Roundabout Entertainment in Burbank unter der Aufsicht von James Mockoski, Head of Archives and Restorations bei American Zoetrope und langjähriger Mitarbeiter von Francis Ford Coppola vorgenommen. Der Film wurde ursprünglich im Format 2:35 gedreht, und um den Film auf 4K-Niveau zu bringen, wurde der Film auf einen Lasergraphics Director 10K übertragen. „Wir haben das Originalnegativ, also die Originalfassung von 1983, gescannt und alle Negative ausfindig gemacht, die für die THE COMPLETE NOVEL - Fassung (2005) benötigt wurden, einschließlich der verschiedenen Layer für die visuellen Effekte", erläutert Mockoski. „Dafür wurden hunderte von Filmrollen gesichtet, aber das war es wert. Niemand hat diesen Film je so schön und makellos gesehen wie jetzt, und Francis war es wichtig, die neue Veröffentlichung so perfekt wie möglich erscheinen zu lassen.“

The Outsiders (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Exklusives NEUES Bonusmaterial:

Über die Restaurierung: Interview mit James Mockoski, Head of Archives and Restorations bei American Zoetrope und Colourist Gregg Garvin (auch DVD); Interview mit Kameramann Stephen Burum (auch DVD); Geschnittene Szenen (auch DVD); Einführung von Francis Ford Coppola (auch DVD); “Outsider Looking In” – neues Interview mit Francis Ford Coppola über Schlüsselszenen eines Kultfilms (auch DVD); Featurette “Old House New Home” - Ein Museum für die “Outsiders” (auch DVD); Trailer (auch DVD)

weitere Extras:

Audiokommentar von Francis Ford Coppola, Audiokommentar von Matt Dillon, C. Thomas Howell, Diane Lane, Rob Lowe, Ralph Macchio und Patrick Swayze; Featurette “Stay Gold”: Ein Blick zurück auf THE OUTSIDERS; S.E. Hinton am Drehort in Tulsa; Das Casting der “Outsiders”; NBC's News Today von 1983, 'The Outsiders' Started by School Petition; Sieben Teammitglieder (Lowe, Swayze, Howell, Dillon, Macchio, Garret and Lane) lesen Auszüge aus dem Roman; Geschnittene und erweiterte Szenen; Kinotrailer von 1983

