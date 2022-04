News

Foo Fighters Horror-Komödie "Studio 666" jetzt in Ultra HD bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Die Foo Fighters haben neben ihrem letzten Album "Medicine at Midnight" auch eine Horror-Komödie gedreht, die jetzt zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich ist und von den Produzenten folgendermaßen beschrieben wird:

In STUDIO 666 ziehen die Foo Fighters - Mitglieder der Rock & Roll Hall of Fame - in eine Mansion in Encino, Kalifornien ein, um ihr lang erwartetes 10. Album aufzunehmen. Das Haus ist von einer grausamen Rockgeschichte geprägt. Dort angekommen, sieht sich Dave Grohl mit übernatürlichen Kräften konfrontiert, die sowohl die Fertigstellung des Albums als auch das Leben der Band bedrohen.

"Studio 666" ist ab 16 Jahren freigegeben und wird bei Amazon Prime Video und Apple iTunes in 4K & HDR zum Kauf angeboten. Eine Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung wurde noch nicht angekündigt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.