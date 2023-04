News

"Foo Fighters: But Here We Are" im Juni auf CD, LP und als "White Vinyl"-Edition - hier ist die erste Single "Rescued"

Die "Foo Fighters" veröffentlichen im Juni über Roswell/RCA Records ihr neues Album "But Here We Are" auf CD und LP. Das 11. Studio-Album und die erste neue Platte nach dem Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins kommt am 02.06.2023 in den Handel und enthält zehn neue Songs. Zum Verkaufsstart von "But Here We Are" treten die "Foo Fighters" am 02.06. bei der Eröffnung von "Rock am Ring" am Nürburgring und am 04.06. auch bei "Rock im Park" in Nürnberg live auf.

Die erste Single "Rescued" aus dem neuen Album wurde bereits heute vorab veröffentlicht (siehe unten). Neben der Standard-CD und LP wird die "But Here We Are"-Schallplatte auch als limitierte "White Vinyl"-Edition erhältlich sein.

"Foo Fighers: But here We Are" Tracklisting

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing At All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.