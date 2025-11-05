"Fleetwood Mac" erscheint als MFSL SACD & Vinyl LP
Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Fleetwood Mac" als Hybrid-SACD und neue Vinyl-Edition. Das Fleetwood Mac-Album aus dem Jahr 1975 wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 180 Gramm "UltraDisc One Step SuperVinyl"-Edition auf zwei 45 RPM-Schallplatten angeboten. Die Überspielung für die Neuauflagen erfolgte vom analogen 1/4" / 30 IPS Original-Master im DSD 256-Format. Als Veröffentlichungstermin wird derzeit der 30.01.2026 genannt. Voraussichtlich bereits im Dezember erscheint auch das Stevie Nicks-Solo-Album "Bella Donna" als MFSL-Sonderedition auf SACD & LP.
Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer).
"Fleetwood Mac" ist auch bereits als Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Mix erhältlich.
Tracklisting:
1. "Monday Morning"
2. "Warm Ways"
3. "Blue Letter"
4. "Rhiannon"
5. "Over My Head"
6. "Crystal"
7. "Say You Love Me"
8. "Landslide"
9. "World Turning"
10. "Sugar Daddy"
11. "I'm So Afraid"
bereits erhältlich:
- Fleetwood Mac: Tango in the Night [SACD] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Tango in the Night [LP] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Rumours Live [CD] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Rumours Live [LP] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Rumours Live - Crystal Clear Vinyl [LP] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Fleetwood Mac [Coke Bottle Clear Vinyl] [LP] bei Amazon.de
- Fleetwood Mac: Rumours [Grape Translucent Vinyl] [LP] bei Amazon.de
- Fleetwood Mac: Tusk [Ultra Clear Vinyl] [LP] bei Amazon.de
- Fleetwood Mac: Fleetwood Mac (Sea Blue Translucent Vinyl) [LP] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Rumours (Light Blue Translucent Vinyl) [LP] bei jpc.de
- Fleetwood Mac: Tusk (Emerald Translucent Vinyl) [LP] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.