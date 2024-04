News

Fleetwood Mac-Klassiker erscheinen als limitierte Vinyl LP-Editionen

Warner Music veröffentlicht im Mai mehrere Fleetwood-Mac-Alben in neuen limitierten Vinyl-Editionen. Die Schallplatten von "Fleetwood Mac", "Rumours" und "Tusk" werden in verschiedenen Farbvarianten neu aufgelegt. Zum Teil sind diese nur Händler-exklusiv erhältlich und werden in unterschiedlichen Farben verkauft. "Tusk" erscheint als Doppel-LP, die beiden anderen Alben als einfache LP. Der Verkaufsstart ist für den 24.05.2024 geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.