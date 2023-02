News

"Final Cut of the Dead" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

Weltkino veröffentlicht "Final Cut of the Dead" (Coupez!) im Frühsommer auf Blu-ray Disc. Die französische Horror-Komödie von "The Artist"-Regisseur Michel Hazanavicius über die aus dem Ruder laufenden Dreharbeiten eines Low Budget Horror-Films startet zunächst am 16.02.2023 in den deutschen Kinos und wird dann im Frühsommer auch fürs Heimkino veröffentlicht.

Laut Handelsinformationen soll "Final Cut of the Dead" voraussichtlich am 30.06.2023 inklusive deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erscheinen.

