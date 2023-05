News

"Falling Down" mit Michael Douglas erscheint erstmals auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" im August erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Joel Schumachers Action-Drama mit Michael Douglas aus dem Jahr 1993 erscheint am 10.08.2023 als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar von Michael Douglas und Regisseur Joel Schumacher sowie ein Interview mit Michael Douglas geplant.

