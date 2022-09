News

"Falco - Titanic" erscheint als limitierte "Bordeaux" Vinyl-Edition

Polydor veröffentlicht den Falco-Hit "Titanic" in einer limitierten 10" Vinyl-Single-Sonderedition im farbigen "Bordeaux"-Look. Der Song vom 1992er-Album "Nachtflug" wird in sechs verschiedenen Fassungen auf der Schallplatte zu finden sein und kommt am 23.09.2022 in den Handel.

Tracklisting

Titanic Titanic (Dance 'til you drop Techno Edit) Titanic (Original Remix) Titanic (English Video Version) Titanic (TV Mix) Titanic (Deep Tekno Tranz Edit)

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.