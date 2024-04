News

Exklusives Event mit Luxman und T+A im April bei hifi bamberg

Bildquelle: IAD

In einem gemeinsamen Event mit IAD stellt der Fachhändler hifi bamberg die Neuheiten und Innovationen von Luxman und T+A vor. Neben weiteren Komponenten aus dem Portfolio hat Luxman den neuen Flaggschiff-Vollverstärker L-509Z im Gepäck (alle Infos dazu in unserem Special - Klick!). Das Topmodell spielt in Kombination mit dem D-03X CD-Player/DAC und den T+A Critersion S 230 Lautsprechern.

Das größere Setup wird aus vier Luxman Komponenten gebildet, darunter die C-10X Vorstufe, M-10X Endstufe, NT-07 Transport Streamer und der D-10X CD-/SACD-Player/DAC. Für die Schallwandlung stehen die T+A Solitaire S 430 bereit.

Das Event findet am 26. April 2024 von 13:00 bis 18:00 Uhr bei hifi bamberg im Showroom in Hirschaid unter folgender Adresse statt:

hifi bamberg

Industriestraße 13

96114 Hirschaid

