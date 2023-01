News

"Everything But The Girl: Fuse" mit Dolby Atmos-Mix als Blu-ray Disc/CD "Deluxe Edition" und auf Vinyl

Everything But The Girl veröffentlichen im April ihr neues Album "Fuse". Die zehn neuen Songs des Duos Tracey Thorn und Ben Watt, die vor allem durch ihren Hit "Missing" in den 90ern bekannt wurden, werden nicht nur in Stereo auf CD und LP erhältlich sein sondern erscheinen darüber hinaus auch in einer "Limited Deluxe Edition", die zusätzlich noch eine Blu-ray Disc mit einem Dolby Atmos-Mix des gesamten Albums enthält. Der Verkaufsstart von "Fuse" ist für den 21.04.2023 geplant.

"Fuse" Tracklisting

1 Nothing Left To Lose

2 Run A Red Light

3 Caution To The Wind

4 When You Mess Up

5 Time And Time Again

6 No One Knows We're Dancing

7 Lost

8 Forever

9Interior Space

10 Karaoke

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.