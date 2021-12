News

Erstes Gaming-Notebook von LG

Bildquelle: LG

LG präsentiert mit dem UltraGear-Notebook 17G90Q sein erstes Gaming-Notebook mit Intel Tiger Lake H-Prozessor und RTX 3080 Max-Q Grafikkarte. Ebenfalls an Bord ein Dual SSD-Setup und 16 bzw. 32 GB Arbeitsspeicher. Das 17" IPS-Display löst in Full HD auf, soll aber eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 300 Hz aufweisen. Das Notebook wiegt 2,7 kg und sitzt in einem 21,4 mm starken Aluminiumgehäuse. RGB-Fans kommen dank der beleuchteten Tastatur ebenfalls auf ihre Kosten. Auf akustischer Seite ist ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem integriert, auch DTS:X Ultra wird unterstützt.

Das UltraGear 17G90Q soll im ersten Quartal 2022 zunächst in den USA und Südkorea im Handel erscheinen. Weitere Informationen dazu wird es ab 04. Januar auf der CES 2022 in Las Vegas geben.

