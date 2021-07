News

Erster Trailer zu Ridley Scotts "The Last Duel" online

Disney hat den ersten Trailer zu "The Last Duel" veröffentlicht. Der neue Kinofilm von Ridley Scott mit Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Marton Csokas und Ben Affleck soll am 14.10.2021 in den deutschen Kinos starten.

