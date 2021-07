News

Sony-Lautsprecher jetzt mit "360 by Deezer" Cast

Bildquelle: Sony

Mit der neuen Cast-Funktion in der "360 by Deezer" App kann man ab sofort 360 Reality Audio Sound auf kompatible Lautsprecher streamen. Mittels 360 Reality Audio wird das räumliche Klangfeld maximiert: Instrumente und Gesangsstimmen eines Titels werden in unabhängige "Objekte" umgewandelt, die in einem virtuellen Auditorium platziert werden. So soll ein sehr eindringliches Hörerlebnis geschaffen werden. Direkt kompatibel sind die kabellosen Lautsprecher SRS-RA5000 und SRS-RA3000 von Sony.

Die "360 by Deezer" App hält neu in 360 Reality Audio gemasterte Alben von Alicia Keys, David Bowie oder Doja Cat bereit. Auch spezielle 360 Playlists soll es auf der Empfehlungsseite der App geben. Die Cast-Funktion in der "360 by Deezer" App ist für iOS und Android verfügbar, ein Deezer HiFi-Abonnement ist erforderlich.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.