Erster Trailer für Sylvester Stallone-Serie "Tulsa King"

Paramount hat den ersten Teaser-Trailer für "Tulsa King" veröffentlicht:

Die neue Serie mit Sylvester Stallone soll in den USA am 13.11.2022 beim Streaming-Dienst Paramount+ starten. Stallone spielt in "Tulsa King" einen Mafia-Capo, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und von seinem Boss nach Tulsa in Oklahoma abgeschoben wird, um dort neu anzufangen.

Für Deutschland ist noch kein Starttermin für "Tulsa King" bekannt. Die Serie soll aber im Jahresverlauf auch in weiteren Ländern starten sofern Paramount+ dort verfügbar ist. Der Deutschland-Start des Paramount Streaming-Dienstes war bislang für die 2. Jahreshälfte 2022 vorgesehen ohne dass bislang ein konkreter Termin angekündigt wurde.

