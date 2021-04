News

Erster Marvel-Trailer für "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" online

Marvel hat den ersten Teaser-Trailer für "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" veröffentlicht. Der Kinostart in Deutschland ist derzeit für den 03.09.2021 geplant.