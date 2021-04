News

Heist-Thriller "Crime Game" im Juni auf Blu-ray Disc

SquareOne Entertainment veröffentlicht im Juni "Crime Game" (Way Down) auf Blu-ray Disc. Der Heist-Thriller von "REC"-Reqisseur Jaume Balagueró mit Freddie Highmore (The Good Doctor), Sam Riley (Maleficent – Die dunkle Fee) und "Game Of Thrones"-Star Liam Cunningham erscheint hierzulande als Blu-ray-Premiere und erzählt die Geschichte eines Überfalls auf die spanische Zentralbank während dem Finale der Fußball-WM 2010.

Die Blu-ray Disc erscheint am 11.06.2021. Auf digitalen Plattformen soll der Film bereits ab dem 04.06.2021 erhältlich sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.