Erster "Last Night in Soho"-Teaser für neuen Edgar Wright-Thriller online

Universal hat den ersten Teaser-Trailer für "Last Night in Soho" veröffentlicht. Der neue Horror-Thriller von "Shaun of the Dead" und "Baby Driver"-Regisseur Edgar Wright soll laut den aktuellen Planungen voraussichtlich am 11.11.2021 in den deutschen Kinos starten.