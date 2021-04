News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Erster "Conjuring 3"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (The Conjuring: The devil made me do it) veröffentlicht. Der neueste Film der Horror-Reihe soll in den USA ab dem 04.06.2021 im Kino und beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein. In Deutschland war der Kinostart zuletzt auch für den 03.06. geplant, dürfte aber aktuell noch mit einigen Fragezeichen versehen sein.