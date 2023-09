News

Erster "Aquaman and the Lost Kingdom"-Teaser online

Warner und DC haben den ersten Teaser-Trailer für "Aquaman and the Lost Kingdom" veröffentlicht:

In knapp 30 Sekunden gibt es noch nicht viel aus dem Film zu sehen. Der erste richtige Trailer soll in vier Tagen folgen. Das neue DC-Abenteuer von James Wan mit Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II und Nicole Kidman soll am 21.12.2023 in den deutschen Kinos starten.

Für den 14.09. ist zunächst der Heimkino-Start von "The Flash" geplant.

bereits erhältlich:

